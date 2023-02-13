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تدوينة مثيرة .. العالم الهولندي مجددا: لست عرافا
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تدوينة مثيرة .. العالم الهولندي مجددا: لست عرافا

تدوينة مثيرة .. العالم الهولندي مجددا: لست عرافا

تدوينة مثيرة .. العالم الهولندي مجددا: لست عرافا
٠٢:١٢:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انشغل العالم مؤخرا، بتوقعات الباحث الهولندي في علم الزلالزل، والسجالات التي دارت بينه وبين مسؤولين رسميين في دول توقع حدوث زلازل فيها خلال الفترة المقبلة.

لم أعط تواريخ محددة 

وغرد الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، عبر حسابه على تويتر، الذي تضاعف أعداد متابعيه خلال الأيام الأخيرة.

وقال هوجربيتس: “لست عرافا ولا متنبئا، ولا أعطي تواريخ محددة لوقوع الزلازل، أنا باحث في علوم الزلازل، وأراقب العلاقة بين الزلازل ومواقع الكواكب، وقد طورت برنامجا مخصصا لذلك”.

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علاقة الكواكب بالزلازل

وأكد في وقت سابق أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، مشيراً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

زلازل أخرى خلال أيام

وتوقع هوجربيتس حدوث زلازل أخرى خلال أيام في نطاق 6 درجات على مقياس ريختر وربما تصل إلى 6.7 درجات.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 4:17 فجر يوم الاثنين، وضرب أجزاء من تركيا وسوريا.

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