“ولا تيأسوا من روح الله”.. إنقاذ طفلة بعد 185 ساعة من وقوع الزلزال (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

لم ييأس فريق الإنقاذ من البحث عن ناجين حتى هذه الساعة، حيث تمكن من إنقاذ طفلة في كهرمان مرعش.

إتقاذ طفلة بعد

وعلقت صحيفة يني شفق التركية عن الواقعة بالقول :” معجزة جديدة.. إنقاذ طفلة عمرها 10 أعوام من تحت الأنقاض بعد 185 ساعة من وقوع الزلزال”.

ونشرت مقطع فيديو للطفلة بعد خروجها قائلة :” تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخراج طفلة عالقة بين الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 185 ساعة على الزلزال الذي ضرب البلاد، فيما بدت ملامح الاستغراب والذهول على وجهها البريء”.

الطفلة غادة:

وفي وقت سابق خرجت الطفله السورية “غادة” البالغة من العمر 3 سنوات، من تحت الأنقاض في أنطاكيا وأسعفوها الى المشفى وفُقدت لفترة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة لقائها مع والدها الذي نجا من الزلزال وهي لا تعلم أن والدتها قد توفيت.

الطفل أحمد:

كما خرج الطفل السوري “أحمد شرقاط” من تحت الأنقاض بعد 5 أيام ، و أصبح يتيم الأب والأم وفقد أخته أيضاً، ولم يبقَ له أحد إلا الله.

وبعد خروجه حاول أحد الأطباء أو المسعفين التخفيف عنه حيث بادله الحديث ليكتشف ان الطفل يقوم بحفظ القرآن وأنه يشعر بالراحة أثناء قراءته.

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