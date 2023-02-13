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“المراعي” تعلن عن وظائف للعمل في عدة مدن بالمملكة

“المراعي” تعلن عن وظائف للعمل في عدة مدن بالمملكة

“المراعي” تعلن عن وظائف للعمل في عدة مدن بالمملكة
٠١:٤٢:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير مراقبة الأمن والاستجابة.
  2. مدير تسويق (شركات).
  3. فني محاسبة (مبيعات).
  4. مشرف مبيعات 2 (مبيعات).
  5. والمزيد …

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عن الشركة:

  • تُعد شركة المراعي الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم. ومنذ تأسيس الشركة في عام 1977م، أصبحت علامة “المراعي” التجارية اسمًا مرادفًا للجودة بين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة.

طريقة التقديم:

أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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