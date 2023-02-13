التخصصات الصحية تعتمد ثلاثة برامج تدريبية بصحة جازان

تواصل – واس:

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تدريبية متخصصة طبية وصحية متخصصة بصحة جازان.

أبرزها جراحة الأطفال

وأوضحت صحة جازان أن البرامج شملت جراحة الأطفال، وبرنامج الأمراض المعدية لدى الكبار، وبرنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وبينت أن البرامج تهدف لتطوير مهارات الأطباء والممارسين الصحيّين في المجالات الطبية والصحية المختلفة ورفع كفاءتهم العلمية والعملية وتزويد التخصصات الطبية الدقيقة.

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برنامج منته بالتوظيف

وكانت هيئة التخصصات الصحية أعلنت، في أغسطس الماضي، البدء في (برنامج مساعد طبيب أسنان) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

يؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

عن مساعد طبيب الأسنان؟

مساعد طبيب الأسنان له دور كبير في مساعدة طبيب الأسنان في الفحوصات السريرية والمهام الإدارية من خلال إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.​​