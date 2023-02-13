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وزير الخارجية التركي يلتقي وفد إغاثة المملكة المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا
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وزير الخارجية التركي يلتقي وفد إغاثة المملكة المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا

وزير الخارجية التركي يلتقي وفد إغاثة المملكة المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا

وزير الخارجية التركي يلتقي وفد إغاثة المملكة المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا
٠١:١٦:٢٢ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.

عمق العلاقة بين البلدين

وثمن الوزير مولود أوغلو الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال، مؤكداً أن ذلك يجسد عمق العلاقات بين البلدين، مقدماً شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

تعازي ومواساة

من جانبه عبر الوفد عن صادق تعازيه ومواساته لضحايا الزلزال، وعن تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب التركي، مؤكدا مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين لتجاوز تداعيات الزلزال.

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زلزال تركيا زلزال سوريا منكوبي الزلازل وزير خارجية تركيا

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