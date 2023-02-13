بعد نجاته.. رسالة جديدة مؤثرة للشاب صاحب عبارة “كلهم بخير إلا أنا” (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب السوري سامر حاج الذي فقد 12 فردا من عائلته في الزلزال المدمر.

وظهر الشاب السوري الذي نجا من الزلزال في مقطع فيديو ينفي خلاله شائعة وفاته.

وأكد خلال الفيديو، أنه نجا من الزلزال وأنه حي يرزق، مضيفا: “الحمد لله رب العالمين”.

وكان قد انتشر في وقت سابق مقطع يوثق لحظة إنقاذ الشاب من تحت الأنقاض في الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقال الشاب إنه فقد أفراد عائلته البالغ عددهم 12 شخصًا في الزلزال، مؤكدا أنه “لا يشعر أنه بخير بعد أن فقدهم جميعًا”.

موعظة بليغة

ومن ضمن القصص المؤثرة، أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر من قلب الأحداث في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش فجر الاثنين الماضي.

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قصة شاب سوري فقد عائلته في الزلزال المدمر: “كلهم بخير إلا أنا”

وظهر في المقطع شاب سوري يتحدث عن الأحداث التي تلت الزلزال والعبرة والعظة من قلب الأحداث الأليمة التي ألمت به وبأقرانه السوريين والأتراك في كهرمان مرعش.

وقال الشاب “الساعة 5 صباح يوم الاثنين، ضرب الزلزال البلاد، لا نخاف من الموت الذي صار بكهرمان مرعش، ولكن ما يحز في قلبي، أننا كنا كلنا سواسية الذي كان يسكن القصور الآن يسكن الشارع، مثله مثلنا”.

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