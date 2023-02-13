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للمواطنين فقط.. “الغذاء والدواء” تعلن عن توفر وظائف للعمل في الرياض
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للمواطنين فقط.. “الغذاء والدواء” تعلن عن توفر وظائف للعمل في الرياض

للمواطنين فقط.. “الغذاء والدواء” تعلن عن توفر وظائف للعمل في الرياض

للمواطنين فقط.. “الغذاء والدواء” تعلن عن توفر وظائف للعمل في الرياض
١٢:٠٩:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  أخصائي علاقات دولية.

المؤهلات والخبرات:

    • درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات العلوم السياسية، العلاقات الدولية، العلاقات العامة.
    •  خبرة لا تقل عن سنة في مجال التعاون الدولي.
  • الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

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عن الهيئة:

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء، أُنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424هـ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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