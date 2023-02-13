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أظهر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي مواقف إيمانية وعملية والتي كان من نتائجها اعتناق أحد الصينيين الإسلام بسبب الزلزال.

إسلام صيني من فريق الإنقاذ:

اونتشرت صورة لأحد أعضاء فريق الانقاذ الصيني وهو يُعلن إسلامه في ولاية ملاطيا التركية.

وقد غيرّ اسمه إلى يوسف بعد غشهار إسلامه، حيث ظهر وهو عدد من فريق الإنقاذ تعلوهم الفرحة وهو ممسك بنسخة من كتاب الله.

صلاة الفجر:

وفي واقعة من عجائب زلزال تركيا المدمر كشف اللاعب الكاميروني “كيفين سوني”، مهاجم فريق هاطاي سبور التركي لكرة القدم كيف نجا من الزلزال في تركيا.

ما حدث معجزة:

ووصف اللاعب الكاميروني كيفين سوني “أن ما حدث معي معجزة فعلاً، وصلاة الفجر أنقذت حياتي”.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية فقد أكد في حديثه أنه عاد إلى المنزل في هاطاي بعد أداء مباراة لنادينا.

وأوضح أنني بعد العودة عدت وجلست مع أقاربي لأتفاجأ بوقوع الزلزال، منوها أنه يسكن في مبنى مكونا من 17 طابقا.

وحول نجاته مع أقاربه قال : ” كنت سعيدا بنجاتي مع أهلي لأني كنت أنتظر أداء صلاة الفجر لأشعر بالزلزال وأخرج سريعا مع متعلقاتي وأقاربي”.

أحد أعضاء فريق الانقاذ الصيني يُعلن اسلامه في ولاية ملاطيا التركية وغيرّ اسمه إلى يوسف❤️ pic.twitter.com/16lmAcGvWp — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 13, 2023

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