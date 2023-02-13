تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء أفارقة جماعة من المسلمين يدعون برفع الزلازل عن المسلمين في تركيا.

دعاء جماعي:

ويظهر الفيديو عددا من المسلمين في بوركينا فاسو بساحة كبيرة مع عدد من الأطفال وهم يلهجون بالدعاء، سائلين الله أن يرفع الزلازل والبراكين عن دولة تركيا.

مسلمو الروهينجا:

كما أظهر مقطع فيديو آخر مسلمي الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في بنغلاديش، وهم يبتهلون بدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.

تبرع مسلمة:

وفي تضامن المسلمين أيضا مع الزلزال تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاجئة من مسلمي الروهينجا تعيش في الهند تدعى “أمينة خاتون” تبلغ من العمر 67 عامًا.

وبحسب ما تم تداوله فقد ذهبت لسفارة تركيا في نيودلهي ومعها أطعمة جافة وملابس تدفئة وأغذية أطفال وبطانيات اشترتها لضحايا الزلزال.

وقد حصلت السيدة على المال بعد بيع إسوارها الذهب وهو أغلى شي تملكه فقط للتبرع لضحايا الزلزال.

جماعة من #بوكينا_فاسو🇧🇫 يدعو الله أن يرفع الزلازل والبراكين عن دولة تركيا. pic.twitter.com/SB1QsrbApF — يحيى آدم سانوغو🇨🇮 (@SANOGO_yahaya) February 13, 2023

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