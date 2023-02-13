الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي
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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي
١١:٣١:١٤ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.
كما تم خلال الاتصال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات الدلالية:
اتصال هاتفي العلاقات الثنائية دولة الكويت ولي العهد ولي عهد

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