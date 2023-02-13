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اتصال مفاجيء لفتاة تحت أنقاض الزلزال ونهاية صادمة
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اتصال مفاجيء لفتاة تحت أنقاض الزلزال ونهاية صادمة

اتصال مفاجيء لفتاة تحت أنقاض الزلزال ونهاية صادمة

اتصال مفاجيء لفتاة تحت أنقاض الزلزال ونهاية صادمة
١١:٤١:٢٢ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أرسلت فتاة تركية إشارة لرجال الإنقاذ وردت على هاتفها لثوانٍ معدودة لكنها اختفت بعد ذلك ولم يجدوا لها أثرا.

لمدة 19 ثانية

وقال ضابط تركي إن الفتاة أجابت على هاتفها وفتحت الخط لمدة 19 ثانية مع فرق الإنقاذ، لكن الخط انقطع بسبب نفاد بطاريتها على ما يبدو، وبالتالي لم يستطيعوا التواصل معها، حسب وسائل إعلام.

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تفاصيل العثور على الفتاة 

وتواجد رجال الإنقاذ كانوا في الموقع بهدف تفكيك الركام، وسمعوا صوتا لفتاة فخاطبوها وطلبوا منها إعطاء إشارة معينة للتأكد أنها على قيد الحياة.

وجاء فريق كوري جنوبي للتأكد أن الفتاة على قيد الحياة وهو ما ثبت، ليأتي فريق صيني يعمل بأجهزة حرارية لمعرفة مكان تواجدها لكنهم فقدوا أثرها.

وقال الفريق الصيني للمراسل “لم نتمكن من العثور عليها”، حسب “العربية”.

المباني تتأثر

ونشر مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد حول الهزات الارتدادية وتأثيرها على المباني في اليوم الثاني من وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

هزة ارتدادية مفاجئة:

وأظهر الفيديو لحظة وقوع الهزة الارتدادية في اليوم الثاني من وقوع الزلزال المدمر، لتكشف قوة الزلزال الذي سبق هذه الهزة الارتدادية.

ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين توقفوا في أحد الشوارع مع وقوع الهزة ، حيث نزلوا من سيارتهم، وهم في حالة من الذهول.

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