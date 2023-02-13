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“مكافحة المخدرات” تقبض على مقيم بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”
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“مكافحة المخدرات” تقبض على مقيم بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”

“مكافحة المخدرات” تقبض على مقيم بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”

“مكافحة المخدرات” تقبض على مقيم بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”
١١:٣٣:٠٧ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأمس، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

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ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عسير

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 60 كلج من القات

ومؤخرًا، أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة في منطقة عسير أنه تمكن من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضح أنه تمكن في محافظة سراة عبيدة في منطقة عسير من ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأكد في بيان له، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص لتتولى التحقيقات.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم مخدرات مكافحة المخدرات

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