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تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية.. حالة مطرية وضباب يستمر لساعات
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تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية.. حالة مطرية وضباب يستمر لساعات

تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية.. حالة مطرية وضباب يستمر لساعات

تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية.. حالة مطرية وضباب يستمر لساعات
١١:١٤:١٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، وضباب يحجب الرؤية الأفقية، حتى ساعات الصباح على المنطقة الشرقية.

وتستمر الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما يستمر الضباب حتى الساعة الثامنة صباحاً، بمشيئة الله تعالى.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

رياح نشطة تعيق الرؤية

كذلك تشمل الحالة، أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة عسير ونجران.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الشرقية الأرصاد الشرقية ضباب

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