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هزة ارتدادية جديدة في غازي عنتاب التركية

هزة ارتدادية جديدة في غازي عنتاب التركية

هزة ارتدادية جديدة في غازي عنتاب التركية
١٠:٤٢:٣٣ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت موفد قناة “الإخبارية” إلى تركيا عبد الله الرويس، وقوع هزة ارتدادية، مساء اليوم الاثنين، في غازي عنتاب التركية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا عن تمكنها من جمع 324,691,677 ريالا حتى الآن.

وانطلقت الحملة، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

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زلزال تركيا وسوريا

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وعلى إثر ذلك، اتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، كما تم تسيير عدد من الطائرات التي تحمل على متنها فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة، إلى جانب مساعدات طبية وإغاثية.

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تركيا زلزال زلزال تركيا غازي عنتاب

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