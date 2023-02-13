“أمة الجسد الواحد”.. مسنة من مسلمي الروهينجا تبيع إسوارها الذهبي للتبرع لضحايا الزلزال

تواصل- فريق التحرير:

أظهر زلزال تركيا المدمر الرحمة والتعاطف بين المسلمين وأنهم أمة واحدة وجسد واحد يتداعى بعضه إلى البعض الآخر في الأزمات.

متبرعة من مسلمي الروهينجا:

نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة للاجئة من مسلمي الروهينجا تعيش في الهند تدعى “أمينة خاتون” تبلغ من العمر 67 عامًا.

وبحسب ما تم تداوله فقد ذهبت لسفارة تركيا في نيودلهي ومعها أطعمة جافة وملابس تدفئة وأغذية أطفال وبطانيات اشترتها لضحايا الزلزال.

وقد حصلت المرأة على المال بعد بيع إسوارها الذهبي وهو أغلى شيء تملكه فقط للتبرع لضحايا الزلزال.

دعاء لضحايا الزلزال:

كما أظهر مقطع فيديو آخر مسلمي الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في بنغلاديش، وهم يبتهلون بدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.

وأعلنت “آفاد” اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفًا و643 شخصًا. وأضافت أنه تم إجلاء 158 ألفا و165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وأشارت إلى مواصلة 35 ألفا و495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.

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لاجئة من مسلمي الروهينجا تعيش في الهند تدعى "أمينة خاتون" تبلغ من العمر 67 عامًا ذهبت لسفارة تركيا في نيودلهي ومعها أطعمة جافة وملابس تدافئة وأغذية أطفال وبطانيات اشترتها بالمال الذي حصلت عليه بعد بيع إسوارها الذهب وهو اغلى شي تملكه فقط للتبرع لضحايا الزلزال.#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/MGV8dslYsp — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) February 13, 2023