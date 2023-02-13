الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“أمة الجسد الواحد”.. مسنة من مسلمي الروهينجا تبيع إسوارها الذهبي للتبرع لضحايا الزلزال
شاهد.. أجواء ماطرة على أحياء محافظة حفر الباطن
تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية.. حالة مطرية وضباب يستمر لساعات
هزة ارتدادية جديدة في غازي عنتاب التركية
مشاهد مرعبة.. فيديو جديد للهزة الارتدادية في اليوم الثاني لزلزال تركيا المدمر
“الداخلية” تحدد عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين.. السجن والترحيل وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

الرئيسية

 /

دولي

 /

“أمة الجسد الواحد”.. مسنة من مسلمي الروهينجا تبيع إسوارها الذهبي للتبرع لضحايا الزلزال

“أمة الجسد الواحد”.. مسنة من مسلمي الروهينجا تبيع إسوارها الذهبي للتبرع لضحايا الزلزال

“أمة الجسد الواحد”.. مسنة من مسلمي الروهينجا تبيع إسوارها الذهبي للتبرع لضحايا الزلزال
١١:٢٦:٣٥ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أظهر زلزال تركيا المدمر الرحمة والتعاطف بين المسلمين وأنهم أمة واحدة وجسد واحد يتداعى بعضه إلى البعض الآخر في الأزمات.

متبرعة من مسلمي الروهينجا:

نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة للاجئة من مسلمي الروهينجا تعيش في الهند تدعى “أمينة خاتون” تبلغ من العمر 67 عامًا.

وبحسب ما تم تداوله فقد ذهبت لسفارة تركيا في نيودلهي ومعها أطعمة جافة وملابس تدفئة وأغذية أطفال وبطانيات اشترتها لضحايا الزلزال.

وقد حصلت المرأة على المال بعد بيع إسوارها الذهبي وهو أغلى شيء تملكه فقط للتبرع لضحايا الزلزال.

دعاء لضحايا الزلزال:

كما أظهر مقطع فيديو آخر مسلمي الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في بنغلاديش، وهم يبتهلون بدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.

وأعلنت “آفاد” اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفًا و643 شخصًا. وأضافت أنه تم إجلاء 158 ألفا و165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وأشارت إلى مواصلة 35 ألفا و495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.

اقرأ أيضا

وصول الطائرة الإغاثية السابعة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

 

 

الكلمات الدلالية:
الزلازل في تركيا زلزال تركيا المدمر ضحايا الزلزال مسنة من مسلمي الروهينجا

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا تتصدر القائمة.. تعرّف على أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء «كورونا»

أمريكا تتصدر القائمة.. تعرّف على أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء «كورونا»

١١:٠٠ ص، الخميس، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
القبض على مواطن أساء لسكان إحدى المناطق على مواقع التواصل بالقصيم

القبض على مواطن أساء لسكان إحدى المناطق على مواقع التواصل بالقصيم

١١:٠٢ م، الأربعاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
إيران.. زلزال قوي يخلف قتلى وجرحى ويدمر عدداً من المباني

إيران.. زلزال قوي يخلف قتلى وجرحى ويدمر عدداً من المباني

١٠:٠٩ م، الأحد، ١٤ مايو ٢٠١٧
آلاف الألبان يتظاهرون احتجاجا على اعتقال إسلاميين

آلاف الألبان يتظاهرون احتجاجا على اعتقال إسلاميين

٠٩:١٣ ص، السبت، ١٢ مايو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *