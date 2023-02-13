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مشاهد مرعبة.. فيديو جديد للهزة الارتدادية في اليوم الثاني لزلزال تركيا المدمر
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مشاهد مرعبة.. فيديو جديد للهزة الارتدادية في اليوم الثاني لزلزال تركيا المدمر

مشاهد مرعبة.. فيديو جديد للهزة الارتدادية في اليوم الثاني لزلزال تركيا المدمر

مشاهد مرعبة.. فيديو جديد للهزة الارتدادية في اليوم الثاني لزلزال تركيا المدمر
١٠:١٨:٤١ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

نشر مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد حول الهزات الارتدادية وتأثيرها على المباني في اليوم الثاني من وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

هزة ارتدادية مفاجئة:

وأظهر الفيديو لحظة وقوع الهزة الارتدادية في اليوم الثاني من وقوع الزلزال المدمر، لتكشف قوة الزلزال الذي سبق هذه الهزة الارتدادية.
ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين توقفوا في أحد الشوارع مع وقوع الهزة ، حيث نزلوا من سيارتهم، وهم في حالة من الذهول.
وأثناء وقوفهم وراء السيارات انهارت بعض المباني من خلفهم ومن جانبهم لتكشف مدى حجم الكارثة التي خلفها الزلزال خاصة في الهزات الارتدادية التي تبعته.

وقوع الزلزال الثاني:

كما وثق مقطع فيديو نشره موقع “يني شفق بالعربية”، لحظة اهتزاز الأرض عندما كانت فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن متضرري الزلزال الأول، حيث فوجئوا في تلك اللحظات بالزلزال الثاني، الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش بعد 9 ساعات من وقوع الأول.
وأعلنت “آفاد” اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفًا و643 شخصًا. وأضافت أنه تم إجلاء 158 ألفا و165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وأشارت إلى مواصلة 35 ألفا و495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.

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