الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. تقلبات جوية حتى الجمعة وتنبيه عاجل من حساب المواطن
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أهم 10.. تقلبات جوية حتى الجمعة وتنبيه عاجل من حساب المواطن

أهم 10.. تقلبات جوية حتى الجمعة وتنبيه عاجل من حساب المواطن

أهم 10.. تقلبات جوية حتى الجمعة وتنبيه عاجل من حساب المواطن
٠٩:٤٤:١٥ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

من اليوم إلى الجمعة.. توقعات الأرصاد: صقيع وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

شهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من اليوم (الاثنين) إلى الجمعة المقبلة، تشمل هطول.. المزيد هنا

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف

“سنقرئك فلا تنسى”.. عرفوا جثتها من خاتم إجازتها للقرآن في زلزال تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لإحدى ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.. المزيد هنا

“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على متهم أمريكي الجنسية

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، أنه تم تحديد موعد للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أنس بحيري أمريكي الجنسية. المزيد هنا

محكمة الاستئناف المتخصصة

الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب العسكرية

أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون.. المزيد هنا

القوات الخاصة للأمن0 الدبلوماسي

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة

تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية شراء مدة الخدمة.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، إنه يجب مراجعة البنك فورًا في حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يظهر الدعم.. المزيد هنا

أبرزها “المساجد والجوامع”.. تنبيه مهم بخصوص تطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية

أعلن الأمن العام تطبيق أحكام نظام “كاميرات المراقبة الأمنية” في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.. المزيد هنا

مغادرة روسيا “فورًا”.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية بموسكو

حثت السفارة الأمريكية في موسكو، المواطنين الأمريكيين على مغادرة روسيا فورًا.. المزيد هنا

توضيح مهم من الجوازات بشأن كيفية إلغاء بلاغ تغيب سائق خاص

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين، قال فيه: “السلام عليكم عندي سائق خاص قدمت بلاغ تغيب بعدها رجع كيف ألغي البلاغ؟”… المزيد هنا

6 خطوات لتفعيله.. “التعليم” تُطبّق المرحلة الثانية من نظام “حضوري”

بعد نجاح تجربتها في المرحلة الأولى، تستعد وزارة التعليم، خلال الأيام القادمة، لتطبيق المرحلة الثانية.. المزيد هنا

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