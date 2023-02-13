لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف موسمية بـ”الخدمات الأرضية”

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تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية لموسم العمرة والحج 1444هـ لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) بمجال خدمة العملاء، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمة عملاء.

الشروط المطلوبة:

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– تغيير نوبات العمل.

– مهارات اتصال جيدة.

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الدور الوظيفي:

لتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين للمسافرين على النحو المطلوب من قبل العملاء والتي قد تشمل تسجيل الوصول، ومعالجة الأمتعة، والصعود على متن الرحلات الجوية، والترحيب بالركاب القادمين، والتعامل مع كبار الشخصيات، وتقديم مساعدة خاصة للركاب، والتعامل مع شكاوى العملاء لتحقيق رضا العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق بالميلادي 2023/02/13م.

طريقة التقديم:

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