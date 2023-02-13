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هجوم مفاجيء على قوات الباسيج ومقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني
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هجوم مفاجيء على قوات الباسيج ومقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني

هجوم مفاجيء على قوات الباسيج ومقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني

هجوم مفاجيء على قوات الباسيج ومقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني
١٠:١٢:٤٨ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت مجموعة مسلحة، النار، على ضابط برتبة ملازم أول، في قوات الحرس الثوري الإيراني.

فيما أصيب ثلاثة من قوات الباسيج، جراء الهجوم الذي استهدف مقرا عسكريا للحرس الثوري في بلوشستان.

تصريحات رسمية

وقال العقيد حسن كيخا، قائد قوات الأمن في مدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، إن ضابطا قتل من قوات الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الإثنين، وأصيب ثلاثة من قوات الباسيج، إثر الهجوم، حسب “العين الإخبارية”.

وأضاف كيخا أن: “الضابط يدعى رضا آذر كيش وهو من قوات الحرس الثوري، فيما تم التعرف على هوية أحد الجرحى، ويدعى خالد جمشيد زهي”.

وتابع: “هرب المسلحون من المكان فور ارتكابهم العمل الهمجي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على مرتكبيها”.

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مقرات الباسيج تواجه غضب الثوار

استخدم المحتجون الإيرانيون، زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة، في التعبير عن رفضهم لنظام الملالي، وإدانة جرائمه بحق الشعب الإيراني.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء إيرانيون، ومتابعون عبر “تويتر”، في يناير الماضي، استهداف مقرات الباسيج، وإشعال النيران فيها، كما أوضح مقطع التقط في طهران لإحراق قاعدة للباسيج.

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أخبار إيران احتجاجات إيران الحرس الثوري طهران مقتل ضابط من الباسيج

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