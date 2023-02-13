هل استخدام الكورتيزون في حالات الربو آمن على الصحة؟ استشاري يجيب

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أوضح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس في كلية الطب ومختص في الربو والحساسية، مدى تأثير استخدام الكورتيزون في حالات الربو.

وقال موفق طيب، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “في البداية ضروري نحدد طرق استخدام الكورتيزون في الربو وبعدها نحكم على كل طريقة لوحدها هل هي آمنة ولا لا؟

طرق علاج الكورتيزون

وأضاف أن طرق استخدام الكورتيزون في الربو تشمل التالي:

١- البخاخات

٢ -بالفم (جرعة إنقاذية) لفترة قصيرة

٣- بالفم (لفترة طويلة)

٤-ابر في العضل

٥ -بخار الكورتيزون بلميكورت (الكهربائي)

بخاخات الكورتيزون

أولا: بخاخات الكورتيزون للربو مفيدة جدا للربو لأنها تعمل مباشرة على الشعب الهوائية وليس منها ضرر بإذن الله، ولا تسبب أضرار الكورتيزون حتى لو استمر عليها المريض فترة طويلة فهي آمنة تماما ويجب الانتظام عليها حتى تعطي فائدتها.

وتابع أنه من الأخطاء المتكررة هو الخوف منها وإيقافها بعد شهر أو شهرين وهذا غير صحيح بالذات للأطفال فهي مفيدة جدا لهم، مضيفا أن الضرر الوحيد لبخاخات الكورتيزون أنها قد تسبب فطريات في سقف الحلق والوقاية من هذا الأمر سهلة للغاية وهي (الغرغرة بالماء) بعد استخدام بخاخ الكورتيزون مباشرة ليتم غسله من سقف الحلق وانتهي الأمر.

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ثانيا: كورتيزون بالفم (جرعة إنقاذية): إنقاذية لأنها تعطي في النوبات الحادة لفترة قصيرة وهو كورس مهم للغاية في الحالات الطارئة يحافظ على حياة المريض بالذات الأطفال لذا لا تتردد في استخدامه لك أو لطفلك في الحالات الطارئة، والفترة القصيرة يقصد بها أن لا تتجاوز أسبوعين إلى ٣ أسابيع على أقصى تقدير لأنه حتى الإيقاف التدريجي لن نحتاجه في هذا الكورس وهو كورس هام جدا في الحالات الطارئة.

ثالثا: كورتيزون بالفم (لفترة طويلة): هذا هو الكورس الغير آمن لمن تحدث فيه الأعراض الجانبية للكوتيزون كارتفاع الضغط والسكر والتهابات الجلد والماء الأبيض بالعين…الخ وهذا الكورس الطويل يوصف في الربو المزمن لفترة طويلة، لكننا في تخصص الحساسية لا نحتاج هذا الكورس لأنه ممكن تجنبه تماما بعمل تحليل الحساسية ثم تشخيص مهيجات الربو وعلاجها بالعلاج البيئي والدوائي والمناعي، لذا لكل من طول معه الربو ضروري اكتشاف وعلاج مهيجاتك.

إبر الكورتيزون في العضل

رابعا: إبر الكورتيزون في العضل: يلجأ لها بعض مرضى الربو، وكلما اشتدت الحالة قد يستخدم المريض إبرة كورتيزون وارتاح له فترة، لكن هذا ليس حلا؟ بل تعقيد زيادة! لأن أثر الكورتيزون محدود بوقت معين يزول وترجع المهيجات في تهييج الربو بالإضافة إلى أن ضرب الإبر المتكرر يعطي نفس المضاعفات للكورتيزون بالفم لفترة طويلة.

خامسا: بخار الكورتيزون (بلميكورت): أيضا هذا ليس حلا لأسباب كثيرة منها أن جرعة الكورتيزون عالية جدا بالمقارنة مع بخاخ الكورتيزون بالإضافة إلى أنه لا يعطي تحسن سريع كموسع الشعب الهوائية، والخلاصة انه لا يوجد جواب واحد بل لكل طريقة جواب وهي كالتالي:

١-بخاخات الكورتيزون مفيدة وليس منها ضرر حتى لو لفترة طويلة

٢-الجرعة الإنقاذية بالفم مفيدة للحفاظ ع الحياة في النوبات

٣-الكورتيزون بالفم لفترة طويلة ضار جدا ولا نحتاجه لو عملنا تحليل الحساسية وعالجنا المهيجات

٤- إبر العضل الكورتيزون لو متكررة ينطبق عليها ما قلناه في رقم ٣ وهو كورس الكورتيزون بالفم لفترة طويلة ٥-بخار الكورتيزون (بلميكورت) ليس حل دائم ولا ننصح بتكراره

وختم د. موفق طيب بقوله “خلاصة ما نفعله لعلاج الربو هو بخاخات موسعة وبخاخات كورتيزون -سينقولير – مع أهمية تشخيص وعلاج المهيجات بالعلاج البيئي والعلاج الدوائي والعلاج المناعي وبالله التوفيق”.

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