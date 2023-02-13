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بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب رومانيا

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بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب رومانيا

بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب رومانيا

بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب رومانيا
٠٩:٠٦:٢٠ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، غربي رومانيا.

أضرار الزلزال:

وأكد المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض أن زلزالاً بلغت شدته 5.2 درجات على عمق 15 كم ضرب منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال تايوان:

وقبل يومين ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر تايوان اليوم السبت، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 38ر23 درجة شمالًا وخط طول 66ر121 درجة غربًا، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال سابق

ويوم الثلاثاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر تايوان، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

وحسب آخر إحصائية للخسائر البشرية فقد أعلنت إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2316 شخصا وأكثر من 13 ألف مصاب.

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