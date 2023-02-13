للباحثين عن فرص عمل.. “فنتك” تعلن عن 425 وظيفة شاغرة

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أعلنت فنتك السعودية إحدى (مبادرات البنك المركزي السعودي) إقامة (المعرض الوظيفي للتقنية المالية 2023م).

يأتي المعرض الوظيفي للتقنية المالية على نسخة الحضورية الأولى، وهو معرض مهني تقام على مدار يومين مصمم لربط الباحثين عن العمل بمختلف لجهات الرائدة والعاملة في قطاع التقنية المالية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عدد الوظائف:

عدد 425 وظيفة.

عدد الجهات المشاركة:

أكثر من 40 جهة مشاركة.

الفئات المستهدفة:

حديثي التخرج.

أصحاب الكفاءات والخبرات.

المزايا:

الاطلاع والتقديم على الفرص الوظيفية المتاحة.

حضور حلقات نقاش وورش عمل عن التطوير المهني والتقنية المالية.

لقاء ممثلي الجهات المشاركة والتواصل معهم.

موعد المعرض:

يومي الإثنين 2023/03/06م والثلاثاء 2023/03/07م (من 12:00م إلى 8:00م).

مكان المعرض:

فندق ماريوت مطار الرياض.

ماذا يقدم المعرض الوظيفي :

التقديم المباشر على الوظائف المتاحة​.

زيارة الأجنحة للجهات المشاركة.

حضور ورش العمل المتعلقة​ بالتقنية المالية والتطوير المهني.

الالتقاء والتواصل مع مسؤولي التوظيف لدى الجهات المشاركة.

مبادرة فنتك السعودية:

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

طريقة التقديم:

أوضحت فنتك أن التسجيل متاح وذلك بدءاً من تاريخ 13 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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