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“ومن يعظم شعائر الله”.. رفع الأذان من السيارات بعد سقوط المساجد في زلزال تركيا (فيديو)

“ومن يعظم شعائر الله”.. رفع الأذان من السيارات بعد سقوط المساجد في زلزال تركيا (فيديو)

“ومن يعظم شعائر الله”.. رفع الأذان من السيارات بعد سقوط المساجد في زلزال تركيا (فيديو)
٠٨:٥٤:٣٧ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي قيام بعض الأشخاص برفع الأذان في أمكان وقوع الزلزال المدمر بعد انهيار المساجد بسبب الزلزال.

رفع الأذان:

ويظهر الفيديو المتداول رفع الأذان من سيارات الشرطة بعد انهدام مساجد في مناطق عدة ، حيث يظهر احد الأشخاص وهو يرفع شعيرة الإسلام بجوار سيارة من سيارة الشرطة المزودجة بمكبر صوت.
كما أظهرت صور تم تداولها أداء فريق إنقاذ الصلاة في وقتها أثناء عمليات إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

انهيار مسجد تاريخي:

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، فجر الإثنين الماضي، في تدمير مسجد تاريخي في تركيا، حيث تعرض مسجد “يني جامع” (الجامع الجديد أو جامع والدة السلطان) في ملاطية لدمار كبير.
وتعرض مسجد “يني جامع”، الذي تم افتتاحه عام 1665 لدمار كبير وتهدمت غالبية جدرانه مخلفة كومة من الركام حوله، بحسب ما أظهرته صور ولقطات مصورة.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، كلا من تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، وهو أحد أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ نحو 100 عام.

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