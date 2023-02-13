الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
فلكية جدة: هكذا يظهر المشتري والزهرة في سماء المملكة
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فلكية جدة: هكذا يظهر المشتري والزهرة في سماء المملكة

فلكية جدة: هكذا يظهر المشتري والزهرة في سماء المملكة

فلكية جدة: هكذا يظهر المشتري والزهرة في سماء المملكة
٠٩:٣٧:٤٣ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء الوطن العربي اليوم الاثنين الموافق 13 من فبراير، كوكبي الزهرة والمشتري، يتألقان في سماء شفق الغروب، كما يستعدان لكي يلتقيا بعد أسبوعين من الآن، مرة أخرى.

يرى بالعين المجردة

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة” الكوكبان سوف يقترنان ببعضهما في الأول من مارس حيث سيفصل بينهما 0.5 درجة فقط – وسيكون اقتران جميل وواحد من الظواهر الفلكية التي سترصد بالعين المجردة عام 2023.

رؤية الكوكب وأقماره الأربعة

ويعد المشتري، حسب أبو زاهرة، ألمع من أي نجم في قبة السماء ولكنه ليس ألمع من كوكب الزهرة وهذه فرصة لرؤية قرص المشتري وأقماره، فعند استخدام تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية تفاصيل أحزمة الغيوم الكوكب، ومن خلال المنظار يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبي المشتري.
وتابع: “أما عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص -مضاء بنسبة 89.1 % بنور الشمس- ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمة الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه.
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