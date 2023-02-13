الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ضجة في الكويت.. فيديو لفتاة تُهرّب شابًا من دورية أمنية و”الداخلية” تصدر بيانًا
“ظاهرة الحصى” بدولة عربية تتسبب في إحالة شركات إنشاء إلى النيابة
الخطوط السعودية تعلن فتح باب التسجيل في الوظائف الإدارية
رسالة مبكية تركتها طفلة تحت أنقاض الزلزال المدمر.. ماذا كتبت؟
هل التهاب أو حصوات المرارة ترفع أنزيمات الكبد؟ استشاري يجيب
وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية يجتمعان مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

الرئيسية

 /

دولي

 /

ضجة في الكويت.. فيديو لفتاة تُهرّب شابًا من دورية أمنية و”الداخلية” تصدر بيانًا

ضجة في الكويت.. فيديو لفتاة تُهرّب شابًا من دورية أمنية و”الداخلية” تصدر بيانًا

ضجة في الكويت.. فيديو لفتاة تُهرّب شابًا من دورية أمنية و”الداخلية” تصدر بيانًا
٠٨:٢٨:٤٩ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

أحدث فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ضجة كبيرة بعد أن وثّق لحظة فتح فتاة باب الدورية الأمنية لشاب مقبوض عليه، ما ساعده في الهرب من يد قوات الأمن.
وبعد ساعات أصدرت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، توضيحاً بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها.

توضيح الداخلية

وحسب “الجريدة” الكويتية، أوضحت الإدارة بأن قطاع الأمن الجنائي “إدارة مباحث محافظة الأحمدي” وبعد البحث والتحري تم ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.

وتابع البيان:

تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإبعادهما عن البلاد وذلك بسبب إخلالهما بالنظام العام، وتطبيق الاجراءات الانضباطية بحق أفراد الدورية.

ضبط مخالفين مستهترين

على الجانب الآخر، قالت الإدارة العامة للإعلام الأمني إنه تفاعلاً مع شكاوى قاطني منطقة صباح الأحمد البحرية واستمراراً للحملات الامنية والمرورية لضبط المخالفين والمستهترين، تمكن قطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن الاحمدي من ضبط 9 «بقيات» مخالفة لقانون المرور وتم حجزها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت الشرطة الكويتية الكويت وزارة الداخلية الكويتية

مواد ذات صلة

المزيد
وزراء الخارجية العرب يختارون أمين عام الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب يختارون أمين عام الجامعة العربية

٠٧:١٧ م، الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠١١
الرئيس الفنزويلي: أمريكا تريد سرقة طياراتنا مثلما أخذوا ذهبنا في لندن

الرئيس الفنزويلي: أمريكا تريد سرقة طياراتنا مثلما أخذوا ذهبنا في لندن

٠٨:٢٦ ص، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
عاجل.. «بوتين» يُعلن “حالة الحرب” في هذه الأقاليم الأوكرانية

عاجل.. «بوتين» يُعلن “حالة الحرب” في هذه الأقاليم الأوكرانية

٠٣:٢٩ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
فلسطين.. انطلاق مؤتمر إعمار غزة بمشاركة دولية واسعة

فلسطين.. انطلاق مؤتمر إعمار غزة بمشاركة دولية واسعة

٠٩:٤٠ ص، الأحد، ١٢ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *