ضجة في الكويت.. فيديو لفتاة تُهرّب شابًا من دورية أمنية و”الداخلية” تصدر بيانًا

تواصل- فريق التحرير

أحدث فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ضجة كبيرة بعد أن وثّق لحظة فتح فتاة باب الدورية الأمنية لشاب مقبوض عليه، ما ساعده في الهرب من يد قوات الأمن.

وبعد ساعات أصدرت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، توضيحاً بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها.

توضيح الداخلية

وحسب “الجريدة” الكويتية، أوضحت الإدارة بأن قطاع الأمن الجنائي “إدارة مباحث محافظة الأحمدي” وبعد البحث والتحري تم ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.

وتابع البيان:

تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإبعادهما عن البلاد وذلك بسبب إخلالهما بالنظام العام، وتطبيق الاجراءات الانضباطية بحق أفراد الدورية.

ضبط مخالفين مستهترين

على الجانب الآخر، قالت الإدارة العامة للإعلام الأمني إنه تفاعلاً مع شكاوى قاطني منطقة صباح الأحمد البحرية واستمراراً للحملات الامنية والمرورية لضبط المخالفين والمستهترين، تمكن قطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن الاحمدي من ضبط 9 «بقيات» مخالفة لقانون المرور وتم حجزها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.

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