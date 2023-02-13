الخطوط السعودية تعلن فتح باب التسجيل في الوظائف الإدارية

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل للوظائف الشاغرة، في معرض التوظيف.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن المعرض سيقام في جامعة عفت (يوم المهنة السنوي الثاني والعشرون) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– الإدارة العامة.

– الاتصال والإعلام.

– القانون.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاستثمار.

– الاقتصاد.

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الدعوة عامة وتشمل:

– معرض توظيف.

– ورش عمل.

– متحدثين.

– مقابلات شخصية.

موعد إقامة المعرض:

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– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.

مكان إقامة المعرض:

– جامعة عفت – محافظة جدة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

– لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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