رسالة مبكية تركتها طفلة تحت أنقاض الزلزال المدمر.. ماذا كتبت؟

تواصل- فريق التحرير

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي قصص وحكايات مؤثرة فوق وتحت الأنقاض بين الأحياء والأموات.

رسالة الطفلة المؤثرة:

من بين هذه الوقائع المؤثرة ما تركته طفلة سورية قضت نحبها تحت الركام ووجدها متطوع من الخوذ البيضاء بين الأنقاض، حيث كتبت في دفترها قائلة :”ماتت رغبتي في كل شيء”.

الطفلة غادة:

بينما خرجت الطفله السورية “غادة” البالغة من العمر 3 سنوات، من تحت الأنقاض في أنطاكيا وأسعفوها الى المشفى وفُقدت لفترة.

ويظهر الفيديو لحظة لقاءها مع والدها الذي نجا من الزلزال وهي لا تعلم أن والدتها قد توفيت.

الطفل أحمد:

كما خرج الطفل السوري “أحمد شرقاط” من تحت الأنقاض بعد 5 أيام ، و أصبح يتيم الأب والأم وفقد أخته أيضاً، ولم يبقَ له أحد إلا الله.

وبعد خروجه يحاول أحد الأطباء أو المسعفين التخفيف عنه حيث بادله الحديث ليكتشف ان الطفل يقوم بحفظ القرآن وأنه يشعر بالراحة أثناء قراءته.

إنقاذ طفلة أخرى:

على الرغم من مضي أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال المدمر، إلا أن فرق الإنقاذ التركية تواصل حتى اللحظة انتشال أحياء من تحت الأنقاض.

وتمكنت اليوم الإثنين، من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزلها بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلزال جنوبي البلاد.

وحسب مراسل وكالة “الأناضول” تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حي علي تاش بولاية أدي يمان من تحت ركام المنزل. وتم نقلها من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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