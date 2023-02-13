هل التهاب أو حصوات المرارة ترفع أنزيمات الكبد؟ استشاري يجيب

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يعاني البعض من مشاكل ارتفاع إنزيمات الكبد، والتي تتطلب زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

وفي هذا السياق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، من خطورة التهابات المرارة والحصوات على صحة الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن التهابات وحصوات تتسبب في رفع أنزيمات الكبد.

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مرضى فيروس الكبد بي

كذلك وجه د. عبدالله الذيابي، نصائح مهمة لمرضى فيروس الكبد بي، وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يجب على مصابي فيروس الكبد الوبائي الحذر من تراكم دهون الكبد.

وقال د. عبدالله الذيابي: “للمصابين بفيروس الكبد بي، لابد من المحافظة على وزن مثالي لتفادي تراكم الدهون في الكبد وتدهور وظائف الكبد”.

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اذهب للطبيب فور ظهورها.. أعراض تشير إلى الإصابة بالتليف الكبدي

مرض الكبد الدهني

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة الخيرية Liver Health UK عن أعراض غير ملحوظة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتي قد تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة إذا لم يتم معالجتها سريعًا.

ولا تظهر أعراض هذا المرض بشكل مباشر لكنها تأخذ وقتًا ربما تصل إلى سنوات وهو ما يجعل من اكتشافه أمرًا صعبًا.

علامات الكبد الدهني

ولكن هناك بعض العلامات التي يجب الذهاب فورًا إلى الطبيب بمجرد ظهورها أو الشعور بها ومنها:

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1 – تظهر نتوءات صفراء أو خطوط حمراء صغيرة أو طفح جلدي على الجلد.

2 – تغيرات في الشخصية ومشاكل في النوم مثل الأرق وفقدان الذاكرة والارتباك وصعوبة التركيز.

3 – يشعر الناس بالحكة في كل مكان، ويمكن أن تترسب نتوءات صفراء صغيرة من الدهون في الجلد أو الجفون.

وقالت المؤسسة إنه من الصعب إزالة النسيج الندبي في تليف الكبد في حال لم يتم تشخيص المرض جيدًا، ووجهت نصيحة بسرعة الذهاب إلى الأطباء فور ظهور أي من الأعراض السابقة.

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