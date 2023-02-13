“ظاهرة الحصى” بدولة عربية تتسبب في إحالة شركات إنشاء إلى النيابة

تواصل – فريق التحرير:

رصدت وزارة الأشغال الكويتية، عدة شكاوى عن عودة ظاهرة “الحصي” في شوارع ومناطق بالبلاد، أدت إلى تضرر المركبات، وخطورة القيادة فيها.

مخالفات في العقود

من جانبها، كشفت وزيرة الأشغال الكويتية، أماني بوقماز، عزمها إحالة عدد من الشركات إلى النيابة قريبا، على خلفية مخالفات في العقود التي نفذتها، وكانت سببا في عودة ظاهرة تطاير الحصى بالشوارع مجددا، حسب “القبس”.

ووضعت الوزارة، مؤخرا، آلية جديدة لاعتماد مصانع الأسفلت، ضمن خطة شاملة لإصلاح اختلالات كانت سبببا رئيسيا في تزايد الظاهرة، وعلى رأسها غياب التدقيق والرقابة على المصانع، وما ترتب عليه من عدم الالتزام بمواصفات الخلطات الأسفلتية التي وضعتها اللجان الفنية المشكلة من الوزارة.

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ترخيص ساري الصلاحية

وتضمنت الآلية الجديدة، حسب مصادر كويتية، توافر شهادات أمنية يصدرها المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في الوزارة، تكون سارية لمدة سنة، بناء على الطلب المقدم من الشركة يتضمن معايرة المصنع وتحليل فجوات الأسفلت.

وفي حالة طلب اعتماد مصنع أسفلت مؤقت، فيتعين تقديم طلب ترخيص ساري الصلاحية من إدارة أموال الدولة في وزارة المالية للشركة المالكة للمصنع، متضمناً رقم عقد المرخص له، ودراسة من هيئة البيئة تتضمن الاشتراطات البيئية التي يتم إلزام الشركة المالكة للمصنع بها، وكتاباً من الجهة المالكة بالموافقة على إقامة المقاول لمصنع في منطقة المشروع.