وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية يجتمعان مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، اجتماعاً رسمياً مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

إحياء عملية السلام

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لضمان الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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زيارة إلى الكويت

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرابع من فبراير الجاري، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

كما كان في استقبال سمو وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدداً من منسوبي السفارة.