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فيديوهات مبكية.. أطفال خرجوا من تحت الركام فقدوا أحبّاءهم في زلزال تركيا
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فيديوهات مبكية.. أطفال خرجوا من تحت الركام فقدوا أحبّاءهم في زلزال تركيا

فيديوهات مبكية.. أطفال خرجوا من تحت الركام فقدوا أحبّاءهم في زلزال تركيا

فيديوهات مبكية.. أطفال خرجوا من تحت الركام فقدوا أحبّاءهم في زلزال تركيا
٠٧:٤٤:٢٢ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

وثقت مقاطع فيديو مشاهد مبكية للحظات لقاء أطفال خرجوا من تحت الركام وهم لا يعلمون بمن فقدوهم من عائلاتهم.

الطفلة غادة:

خرجت الطفله السورية “غادة” البالغة من العمر 3 سنوات، من تحت الأنقاض في أنطاكيا وأسعفوها الى المشفى وفُقدت لفترة.
ويظهر الفيديو لحظة لقاءها مع والدها الذي نجا من الزلزال وهي لا تعلم أن والدتها قد توفيت.

الطفل أحمد:

كما خرج الطفل السوري “أحمد شرقاط” من تحت الأنقاض بعد 5 أيام ، و أصبح يتيم الأب والأم وفقد أخته أيضاً، ولم يبقَ له أحد إلا الله.
وبعد خروجه يحاول أحد الأطباء أو المسعفين التخفيف عنه حيث بادله الحديث ليكتشف ان الطفل يقوم بحفظ القرآن وأنه يشعر بالراحة أثناء قراءته.

طفل من تحت الانقاض

إنقاذ طفلة أخرى:

على الرغم من مضي أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال المدمر، إلا أن فرق الإنقاذ التركية تواصل حتى اللحظة انتشال أحياء من تحت الأنقاض.

وتمكنت اليوم الإثنين، من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزلها بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلزال جنوبي البلاد.

وحسب مراسل وكالة “الأناضول” تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حي علي تاش بولاية أدي يمان من تحت ركام المنزل. وتم نقلها من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إنقاذ شخصين:

كما تمكنت فرق الإنقاذ اليوم من انتشال شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 177 ساعة على وقوع الزلزال.

واستطاع فريق من عمال المناجم بولاية مانيسا إنقاذ الشاب بنيامين إداجي البالغ 35 عامًا، من تحت الأنقاض في ولاية أدي يامان المتضررة من الزلزال. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي، تم إنقاذ الشابة دريا أقدوغان البالغة 26 عامًا، بعد قضائها 177 ساعة تحت الأنقاض.

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