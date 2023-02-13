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الدولار يلامس قمة أعلى مستوى في 5 أسابيع
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الدولار يلامس قمة أعلى مستوى في 5 أسابيع

الدولار يلامس قمة أعلى مستوى في 5 أسابيع

الدولار يلامس قمة أعلى مستوى في 5 أسابيع
٠٧:٠٥:٢٨ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قفز سعر الدولار اليوم الإثنين، مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسة الأخرى، في مقابل تراجع اليورو والين، وانتظار بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا.

سعر الدولار اليوم

وارتفع مؤشر الدولار 0.068% إلى 103.65 ليظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع البالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير، ووصعدت العملة الأمريكية 0.6% إلى 132.20 ين.

اليورو يخسر

وخسر اليورو 0.09% مسجلا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير، وجرى تداول الاسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضا 0.1% خلال اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النوزيلندي 0.11% إلى 0.6304 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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تراجع العملات الأجنبية

وهوى الين وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظا جديدا للبنك المركزي غدا الثلاثاء، بحسب “رويترز”.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لإبطاء النمو. وكذلك هبط الجنيه الاسترليني.

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