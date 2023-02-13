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بالفيديو.. أفاعي ضخمة تقتحم أحد المنازل
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بالفيديو.. أفاعي ضخمة تقتحم أحد المنازل

بالفيديو.. أفاعي ضخمة تقتحم أحد المنازل

بالفيديو.. أفاعي ضخمة تقتحم أحد المنازل
٠٧:٠٤:١٥ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اقتحام أفاعي ضخمة الحجم لأحد المنازل وتسببت في حالة من الفزع لأصحاب المنزل.

ووثق المقطع المتداول، ظهور أفاعي عملاقة ضخمة الحجم تتدلى من سقف إحدى الغرف داخل منزل في أمريكا الجنوبية.

وحاولت فرق الإنقاذ إخراج الأفاعي العملاقة دون جدوى، فبادرت لتحطيم السقف المعلق لتسقط الأفاعي العملاقة من سقف الغرفة، وبدأت الزحف على الجدران.

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أفاعي بأحجام ضخمة

وتسببت الأفاعي في حالة من الرعب لسكان المنزل، حيث ظهرت بأحجام ضخمة تجاوزت الثلاثة أمتار.

ويحذر الخبراء من خطورة مثل هذه الأفاعي العملاقة، خاصة أنها يمكنها التهام أو بلع طفل صغير الحجم، أو حتى تحطيم عظام رجل بالغ.

ولم يوضح المقطع المتداول سبب هجوم الأفاعي واقتحامها للمنزل بهذه الطريقة، خاصة أنا اتخذت من السقف عشاً لها للتزاوج فيما يبدو.

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أفاعي عملاقة الأفاعي امريكا الجنوبية ثعابين ثعبان

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