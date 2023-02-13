الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب العسكرية
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الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب العسكرية

الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب العسكرية

الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب العسكرية
٠٦:٤٧:١٨ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للرتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

مستلزمات وطلبات التحضير:

– ملف لوضع المستندات المطلوبة
– صورة من الهوية الوطنية
– صورة من الآيبان البنكي بالإضافة الى إحضار بطاقة مدى تحتوي على مبلغ لا يقل عن ٥٠٠ ريال.
– فانيلة رياضيه كم طويل اللون ابيض العدد ( ٢ ) ولون أحمر العدد ( ٢ ) على ان يتم خياطة الاسم على الصدر (يمين).

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بقية التفاصيل:

ويمكن الاطلاع على تفاصيل نتائج القبول النهائي للرتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال
اضغط هنا

طريقة الاستعلام:

وأشارت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى  أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

رابط النتيجة.. “الأمن العام” يعلن نتائج القبول النهائي على منصة “أبشر ـ توظيف”

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