الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ليسرق الطعام.. غراب يوقع بين النسور بحيلة ماكرة (فيديو)
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ليسرق الطعام.. غراب يوقع بين النسور بحيلة ماكرة (فيديو)

ليسرق الطعام.. غراب يوقع بين النسور بحيلة ماكرة (فيديو)

ليسرق الطعام.. غراب يوقع بين النسور بحيلة ماكرة (فيديو)
٠٦:٣٣:٠٣ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فعلا غريبا يقوم به الغراب لإلهاء النسور عن الطعام.

حيلة ماكرة:

وبحسب ما يظهره الفيديو المتداول يفتعل الغراب صراعاً بين النسور ليتقاتلوا فيما بينهم حتى يخلو له الجو ويتمكن من الوصول للطعام الذي يأكلون منه.

كما يظهر الفيديو قيام الغراب بشد الريش في ذيل أحد النسور ليظن أن نسراً آخر قام بذلك فيتصارعان ثم يسرق ما يريد.

ذكاء الغراب:

الغربان حيوانات ذكية للغاية ويمكنها أن تقلّد الأصوات بشكلٍ بارع، وبعضها يعرف أكثر من 100 كلمة وما يصل إلى 50 جملة كاملة.

كما يمكن تدريبها على العد وبصوت عالٍ إلى الرقم سبعة، وتسلك الغربان سلوك اللصوص والنشالين بسرقتها لكل شيءٍ تراه لامعًا مثل مفاتيح السيارة وأغطية العلب وحتى الذهب.

وتُلحق الغربان أضرارًا كبيرةً بالمحاصيل وتدميرها للحصول على غذائها سواءً كان من الحبوب أو من الحشرات الموجودة على النباتات مثل الآفات الزراعية.
وتعيش الغربان في مجموعاتٍ كبيرةٍ لحماية بعضها البعض والبحث عن الطعام معًا، كما أنها مثل بقية الطيور تُهاجر إلى المناطق الأخرى طلبًا للدفء.

قدرة غريزية للغراب:

وفي وقت سابق كشفت دراسة بيولوجية أجراها العالم الألمانى اندرياس بيدر وفريقه فى جامعة “توبنجين” بألمانيا، أن الغراب لديه خلايا عصبية قادرة على إحصاء الأشياء التى تقع أمامه بصورة فطرية.
وأجرى العالم وفريقه تجربة على مجموعة من الغربان، تم وضع أمامها صور عليها نقط للألوان مختلفة لمعرفة عدد النقط وحجمها ومكانها فى الصورة، وللتأكد من أن الغراب ينظر جيدا على الصور.
ولجأ الباحثون لبعض الحيل للتأكد من تمكن الغراب إحصاء عدد النقاط والألوان، ليعطى له الباحث مكافأة.

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الكلمات الدلالية:
حيلة ماكرة سرقة غراب منوعات نسور

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