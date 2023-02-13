الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. شاب غاضب يقتحم مطعماً في سيدني بسيارته
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بالفيديو.. شاب غاضب يقتحم مطعماً في سيدني بسيارته

بالفيديو.. شاب غاضب يقتحم مطعماً في سيدني بسيارته

بالفيديو.. شاب غاضب يقتحم مطعماً في سيدني بسيارته
٠٦:٢٢:٥٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو يوثق هجوم شاب على أحد المطاعم الشهيرة في سيدني.

وكما ظهر في المقطع، اقتحم الشاب الغاضب المطعم بسيارة مرسيدس، مما تسبب في تدمير واجهة المطعم تماماً.

ولم يكتف الشاب الغاضب باقتحام المطعم، بل استلّ سكيناً من داخل السيارة وحاول الاعتداء على العمال داخل المطعم، رغبة في الانتقام بسبب مشكلة ما.

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كاميرات المراقبة توثق الحادث

وحاول مدير المطعم تهدئة الشاب الذي بدأ يهدأ رويداً رويداً وتخف حدة الغضب لديه، وبدأ يهم بالانصراف ويبدو عليه حالة.

ووثقت كاميرات المراقبة بالتفصيل هجوم الشاب الغاضب على المطعم، ومحاولته الاعتداء على إحدى العاملات، وخروجه بعد دقائق بعد نجاح مدير المطعم في تهدئته والاستجابة لمطالبه.

 

 

 

ولم يوضح المقطع سبب غضب الشاب ومحاولته الهجوم على المطعم والاعتداء على العمال.

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الكلمات الدلالية:
سيدني شاب غاضب مطعم هجوم على مطعم

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