إشادات واسعة بمقاول بنى 1000 شقة لم تتأثر بزلزال تركيا المدمر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة مقاول تركي، قام ببناء أكثر من ألف شقة في ولاية هاتاي التركية، موزعة على أكثر من 50 مجمع سكني بين الأعوام 1987 – 2002 ولم تتعرض للهدم إثر الزلزال.

إشادة بعمل المقاول

وأشاد متابعون عبر “تويتر” على نطاق واسع بعمل المقاول أيدن دورسون، في ظل كوارث انهيار المباني السكنية على قاطنيها، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء واسعة من سوريا وتركيا

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اعتقال مقاول

كشفت كاميرا مراقبة لحظة اعتقال مقاول بناء تركي شهير بعد محاولته الهرب عبر مطار إسطنبول، إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في ولاية هاتاي جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا.

حاول الهروب

وقالت الشرطة : “إن المقاول اعتقل خلال استعداده لركوب طائرة بمطار إسطنبول متجها إلى الجبل الأسود ، وجرى احتجازه رسميا السبت الماضي”.

وانتهى بناء المجمع السكني الراقي “رينيسانس ريزيدنس” المكون من 12 طابقا قبل عشر سنوات. ولم ترد معلومات عن القتلى في المبنى الذي كان يضم 249 شقة.