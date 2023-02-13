“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على متهم أمريكي الجنسية

تواصل – واس:

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، أنه تم تحديد موعد للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أنس بحيري أمريكي الجنسية

وقالت المحكمة “إنه نظراً لتغيب المتهم/ أنس عبداللطيف محمد بحيري – أمريكي الجنسية – بموجب هوية مقيم رقم (2017887973) , عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الأحد بتاريخ 6 / 8 / 1444هـ الساعة الثامنة صباحاً”.

الحكم غيابياً حال عدم الحضور

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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