استعراض بطاقة الاعتماد المهني الصادرة من “المهندسين” عبر “توكلنا”

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الاثنين، أنه يمكن الآن عبر “توكلنا خدمات”، استعراض بطاقة الاعتماد المهني الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين.

مميزات الخدمة

وشرح التطبيق أنها خدمة تمكن المستخدم من استعراض بطاقة الاعتماد المهني التي تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين، الخاصة بالمهندسين والأخصائيين والفنيين.

وتقدم الخدمة ميزات مهمة وهي:

– تمكن المستخدم من استعراض بطاقة الاعتماد المهني

– معرفة حالة البطاقة وتفاصيلها من خلال رمز الاستجابة السريع QR

اقرأ أيضا:

4 خطوات للحصول على سيرتك الذاتية عبر تطبيق توكلنا خدمات

طريقة الدخول إلى الخدمة

وذكر تطبيق تركلنا، عبر الحساب الرسمي على “تويتر” 4 خطوات للحصول على الخدمة وهي:

1- بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار “المحفظة الرقمية”

2- من تصنيف الوثائق في المحفظة الرقمية يتم اختيار “الوثائق المهنية”

3- بعد الضغط على بطائق الاعتماد المهني يتم استعراض البطاقة ورمز الاستجابة السريع

4- اختيار “بطائق الاعتماد المهني”

كشف تطبيق توكلنا عن أهم مزايا المحفظة الرقمية في تطبيق “توكلنا خدمات”.

مزايا المحفظة الرقمية وقال التطبيق إن الخدمة تمكن من استعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والوثائق الأخرى للمواطن والمقيم والزائر.

وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أهم مزايا المحفظة الرقمية ما يلي:

– نسخ معلومات البطاقة للمستخدم

– مشاركة البطاقة من المحفظة الرقمية للمستخدم

وفي وقت سابق، أطلق تطبيق “توكلنا” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، خدمة “المحادثة الفورية”، للحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة للمستفيدين من تطبيق “توكلنا خدمات”.

كيفية الاستفادة من التطبيق

خطوات الاستفادة من خدمة المحادثة الفورية

– بعد تسجيل الدخول، اضغط على الصورة الشخصية أعلى الشاشة.

– اضغط على تواصل معنا.

– اختر المحادثة الفورية.

– يتم تسجيلك في الخدمة للاستفادة منها.