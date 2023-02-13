وزير الشؤون البلدية: بدأنا ضخ 430 وحدة سكنية والمستهدف 365 ألف وحدة بحلول 2025

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مساء اليوم الاثنين، أن عدد مستفيدي الدعم السكني بلغ أكثر من مليون و400 ألف مستفيد.

وقال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتمد 16 مليار ريال لمعالجة مشاريع الصرف الصحي، وتم رصد 5 مليارات ريال لتخفيف مستوى السيول في عدة مدن في هذا العام، ونستهدف تملك أكثر من 95 ألفا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2025م.

ضخ وحدات سكنية

وأضاف الحقيل، في مؤتمر صحفي اليوم “بدأنا بضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، ونستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025”.

وأوضح أن ولي العهد وجه بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية مع ارتفاع أسعار العقار.

وتابع أن القطاع البلدي يقدم أكثر من 40% من الخدمات في المدن، ونسعى إلى إمكانية بلوغ 80% من سكان المدن للحدائق خلال 10 دقائق.

التمويل العقاري

ولفت إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دعمت السيولة في السوق، ومنصة “فرص” سجلت أكثر من 55 ألف مستثمر لتقديم مشاريع خدمية وتنموية.

وأضاف وزير الشؤون البلدية أن تم اعتماد مبلغ مليار ونصف لمعالجة السيول في مدينة جدة.

وختم وزير الشؤون البلدية بقوله إن منصة جود” خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار.. وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال عام 2022م.

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فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: نهدف لإيجاد حلول لجميع مستويات الدخل بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/AixXiPmlz3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023