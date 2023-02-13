الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الشؤون البلدية: بدأنا ضخ 430 وحدة سكنية والمستهدف 365 ألف وحدة بحلول 2025
اليوم .. مناقشة اعتماد مطار الأمير عبد المحسن كمطار معتمد للحج والعمرة
مشهد يحبس الأنفاس.. امرأة تخاطر بحياتها وتنجو من حادث دهس في الخبر
2 % تراجعا في أسعار النفط اليوم.. وبرنت عند 86 دولارا للبرميل
باحثون يتوصلون إلى العامل الرئيسي المسبب لـ “الكبد الدهني”
وزير التجارة يوضح حقيقة قصر استيراد السيارات على هؤلاء الوكلاء فقط

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

وزير الشؤون البلدية: بدأنا ضخ 430 وحدة سكنية والمستهدف 365 ألف وحدة بحلول 2025

وزير الشؤون البلدية: بدأنا ضخ 430 وحدة سكنية والمستهدف 365 ألف وحدة بحلول 2025

وزير الشؤون البلدية: بدأنا ضخ 430 وحدة سكنية والمستهدف 365 ألف وحدة بحلول 2025
٠٥:٣٨:٥١ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مساء اليوم الاثنين، أن عدد مستفيدي الدعم السكني بلغ أكثر من مليون و400 ألف مستفيد.

وقال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتمد 16 مليار ريال لمعالجة مشاريع الصرف الصحي، وتم رصد 5 مليارات ريال لتخفيف مستوى السيول في عدة مدن في هذا العام، ونستهدف تملك أكثر من 95 ألفا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2025م.

ضخ وحدات سكنية

وأضاف الحقيل، في مؤتمر صحفي اليوم “بدأنا بضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، ونستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025”.

وأوضح أن ولي العهد وجه بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية مع ارتفاع أسعار العقار.

وتابع أن القطاع البلدي يقدم أكثر من 40% من الخدمات في المدن، ونسعى إلى إمكانية بلوغ 80% من سكان المدن للحدائق خلال 10 دقائق.

التمويل العقاري

ولفت إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دعمت السيولة في السوق، ومنصة “فرص” سجلت أكثر من 55 ألف مستثمر لتقديم مشاريع خدمية وتنموية.

وأضاف وزير الشؤون البلدية أن تم اعتماد مبلغ مليار ونصف لمعالجة السيول في مدينة جدة.

وختم وزير الشؤون البلدية بقوله إن منصة جود” خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار.. وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال عام 2022م.

اقرأ أيضا:

وزير “الشؤون البلدية”: طرح 37 ألف فرصة استثمارية بـ 7 مليارات ريال (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اخبار السعودية السعودية الشؤون البلدية ماجد الحقيل وحدات سكنية وزير الشؤون البلدية

مواد ذات صلة

المزيد
في عاصمة خليجية.. وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

في عاصمة خليجية.. وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

١١:١٢ ص، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
بالتفاصيل.. «الخدمة المدنية» تدعو للتقدم على شغل 2957 وظيفة تعليمية

بالتفاصيل.. «الخدمة المدنية» تدعو للتقدم على شغل 2957 وظيفة تعليمية

٠٤:١٥ م، الخميس، ٠٤ يناير ٢٠١٨
«حسابي» خدمة جديدة لتسجيل فاتورة الكهرباء باسم المستفيد مباشرة

«حسابي» خدمة جديدة لتسجيل فاتورة الكهرباء باسم المستفيد مباشرة

١٠:٠٢ ص، الأحد، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٨
جدة.. 160 جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر

جدة.. 160 جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر

٠٨:٥٧ ص، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *