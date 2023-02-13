اليوم .. مناقشة اعتماد مطار الأمير عبد المحسن كمطار معتمد للحج والعمرة

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رأس محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة سعد السحيمي , اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والعمرة، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن .

وناقش الاجتماع اعتماد مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع كمطار معتمد للحج والعمرة .

وأكد المحافظ أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

إدارة التراخيص

دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء عموم الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة والراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة لموسم حج 1444هـ الى ضرورة تحديث بياناتهم عبر منصة مركز معلومات الإعاشة بالأمانة عبر الرابط التالي : cic-eportal.com.

وأوضحت أن ذلك تمهيدا لبدء إستقبال الطلبات، وذلك في اطار الااستعدادات لموسم الحج وبهدف تقديم خدمات مميزه وبجودة عاليه .

استقبال الطلبات

وأوضحت الأمانة إنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول اصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج.

ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصه ، لافتةً الى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم وجبات الاعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة ، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة التغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية .

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