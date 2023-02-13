الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
باحثون يتوصلون إلى العامل الرئيسي المسبب لـ “الكبد الدهني”
وزير التجارة يوضح حقيقة قصر استيراد السيارات على هؤلاء الوكلاء فقط
سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليار ريال
من رحم المعاناة.. إنقاذ 4 بينهم طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض
مشهد مثير.. لحظة وقوع الزلزال الثاني بتركيا أثناء البحث عن ناجين (فيديو)
ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأمريكية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

باحثون يتوصلون إلى العامل الرئيسي المسبب لـ “الكبد الدهني”

باحثون يتوصلون إلى العامل الرئيسي المسبب لـ “الكبد الدهني”

باحثون يتوصلون إلى العامل الرئيسي المسبب لـ “الكبد الدهني”
٠٤:٥٠:٤٣ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توصل باحثون من كلية الطب بجامعة فيرجينيا إلى تحديد العامل الرئيسي المسبب لتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بحسب مجلة Genome Research.

وأشارت المجلة إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن نوى الخلايا يمكن أن تتجعد وهذا مرتبطة به أمراض التمثيل الغذائي مثل داء السكري والكبد الدهني وحتى الشيخوخة.

الصفيحة النووية

واكتشف الباحثون أن ظهور التجعد على الصفيحة النووية يؤثر في نشاط الجينات المسؤولة عن تراكم الدهون. فعندما تصبح هذه الجينات نشطة جدا تتراكم كمية كبيرة من الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ودرس الباحثون خلايا الكبد المأخوذة من مرضى أعمارهم 21-51 عاما يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، واكتشفوا فعلا عيوبا في الصفيحة النووية التي تعمل كحلقة وصل بين الغشاء النووي والمواد الجينية الموجودة بداخله.

ماهو مرض الكبد الدهني؟

مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الكبد المزمنة في جميع أنحاء العالم، ويعزى أساسًا إلى سوء التغذية مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

ولا تظهر الأعراض في المراحل الأولية من المرض، لكن العديد من المرضى كشفوا عن حكة منهكة، والتي تزداد سوءًا في أوقات معينة من اليوم.

اقرأ أيضا:

علامة في وقت متأخر من الليل تؤشر على الإصابة بـ “الكبد الدهني”

 

الكلمات الدلالية:
أمراض الكبد الحمض النووي الصفيحة النووية الكبد خلايا الكبد دهون الكبد

مواد ذات صلة

المزيد
32 % يحملون الجين الخاص بها .. ماذا تعرف عن “الثلاسيميا”؟

32 % يحملون الجين الخاص بها .. ماذا تعرف عن “الثلاسيميا”؟

٠٨:٤٢ ص، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
الرياض.. وفاة طفلين وإصابة 3 في حريق منزل بـ«حي لبن» (صور)

الرياض.. وفاة طفلين وإصابة 3 في حريق منزل بـ«حي لبن» (صور)

٠٩:٥١ م، السبت، ١٨ مارس ٢٠١٧
كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها

كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها

٠٥:٤٠ م، الجمعة، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
بسبب تغريدة رياضية.. إعفاء متحدث «تحلية المياه»

بسبب تغريدة رياضية.. إعفاء متحدث «تحلية المياه»

٠٩:٥١ ص، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *