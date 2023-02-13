باحثون يتوصلون إلى العامل الرئيسي المسبب لـ “الكبد الدهني”

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توصل باحثون من كلية الطب بجامعة فيرجينيا إلى تحديد العامل الرئيسي المسبب لتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بحسب مجلة Genome Research.

وأشارت المجلة إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن نوى الخلايا يمكن أن تتجعد وهذا مرتبطة به أمراض التمثيل الغذائي مثل داء السكري والكبد الدهني وحتى الشيخوخة.

الصفيحة النووية

واكتشف الباحثون أن ظهور التجعد على الصفيحة النووية يؤثر في نشاط الجينات المسؤولة عن تراكم الدهون. فعندما تصبح هذه الجينات نشطة جدا تتراكم كمية كبيرة من الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ودرس الباحثون خلايا الكبد المأخوذة من مرضى أعمارهم 21-51 عاما يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، واكتشفوا فعلا عيوبا في الصفيحة النووية التي تعمل كحلقة وصل بين الغشاء النووي والمواد الجينية الموجودة بداخله.

ماهو مرض الكبد الدهني؟

مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الكبد المزمنة في جميع أنحاء العالم، ويعزى أساسًا إلى سوء التغذية مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

ولا تظهر الأعراض في المراحل الأولية من المرض، لكن العديد من المرضى كشفوا عن حكة منهكة، والتي تزداد سوءًا في أوقات معينة من اليوم.

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