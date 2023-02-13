مشهد يحبس الأنفاس.. امرأة تخاطر بحياتها وتنجو من حادث دهس في الخبر

تواصل – فريق التحرير:

رصدت كاميرات المراقبة لحظة إقدام امرأة على عبور أحد الطرق السريعة غير مبالية بالخوف على حياتها، بحسب فيديو نشرته فضائية “العربية” عبر حسابها في موقع “تويتر”.

وفي المقطع الذي يحبس الأنفاس، تشاهد المرأة وهي تنطلق في الاتجاه الآخر من الطريق بمحافظة الخبر، لكنها لم تتعرض لأي أذى، على الرغم من حركة السيارات السريعة.

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مخالفات عبور المشاة للطرق

وحذّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفات عبور المشاة للطرق، حيث إنها تُعرض حياتهم للخطر، على ما أفادت عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”.

وقالت: “حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين، احرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المشاة”، وأضافت أن عبور المشاة للطرق السريعة يعتبر مخالفة وفقًا لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح ما بين 1.000 إلى 2.000 ريال.

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كما أن عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور، وعدم إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، مخالفات مرورية وردت في جدول المخالفات رقم 1 ويُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 ريالاً، بحسب ما أفادت الإدارة العامة للمرور.