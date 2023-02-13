2 % تراجعا في أسعار النفط اليوم.. وبرنت عند 86 دولارا للبرميل

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شهدت أسعار النفط تراجعا، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها 2% في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين لتأثير قرار روسيا خفض الإنتاج، بحسب “العربية نت”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.95% إلى 86.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 7 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.2% يوم الجمعة.

في الوقت نفسه، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.86 دولار للبرميل بانخفاض 86 سنتا أو 1.08% بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة.

روسيا تخفض الإنتاج

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس/آذار بواقع 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5% من الإنتاج ردا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.

كان هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك العالمية، كشف أن منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية.

جاء ذلك خلال حضور الأمين العام لمنظمة أوبك قمة إيجبس 2023 اليوم الأحد، مؤكدا أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة، وأن تحالف أوبك+ لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

45 مليون برميل

وأشار إلى أن منظمة أوبك تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والعالم يتوقع أن يستهلك 45 مليون برميل يوميا بحلول 2045.

وأوضح أن العالم استطاع إيجاد وسيلة مناسبة للتمويلات التي يحتاجها العالم، للتحول للطاقة النظيفة ومواجهة تغيرات المناخ،

وأضاف أن هناك نحو 12 مليار دولار أمريكي مطلوبة بحلول العالم المقبل لمواكبة الاستثمارات في النفط.

ارتفاع الطلب

وتوقع أمين عام أوبك أن يجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 102 مليون برميل.

واضاف الغيص أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط المزيد من الارتفاع ليصل إلى 110 ملايين برميل بحلول 2025.

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