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وزير التجارة يوضح حقيقة قصر استيراد السيارات على هؤلاء الوكلاء فقط
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وزير التجارة يوضح حقيقة قصر استيراد السيارات على هؤلاء الوكلاء فقط

وزير التجارة يوضح حقيقة قصر استيراد السيارات على هؤلاء الوكلاء فقط

وزير التجارة يوضح حقيقة قصر استيراد السيارات على هؤلاء الوكلاء فقط
٠٤:٤٨:٥٤ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الاثنين، إنه لا صحة لقصر استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين، والأفراد يستطيعون أن يستوردوا، وكذلك المعارض بإمكانها الاستيراد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.

الأزمة الروسية

وأضاف أن تداعيات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى انخفاض عدد السيارات المصدرة من المصانع إلى دول العالم، وحدوث تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

واستعرض وزير الإعلام خلال المؤتمر أبرز المستجدات وما تحقق من إنجازات، فيما تتناول معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.

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