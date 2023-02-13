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من رحم المعاناة.. إنقاذ 4 بينهم طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض

من رحم المعاناة.. إنقاذ 4 بينهم طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض

من رحم المعاناة.. إنقاذ 4 بينهم طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض
٠٤:٤٠:٠٠ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

على الرغم من مضي أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال المدمر، إلا أن فرق الإنقاذ التركية تواصل حتى اللحظة انتشال أحياء من تحت الأنقاض.

وتمكنت اليوم الإثنين، من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزلها بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلزال جنوبي البلاد.

وحسب مراسل وكالة “الأناضول” تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حي علي تاش بولاية أدي يمان من تحت ركام المنزل. وتم نقلها من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 177 ساعة

كما تمكنت فرق الإنقاذ اليوم من انتشال شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 177 ساعة على وقوع الزلزال.

واستطاع فريق من عمال المناجم بولاية مانيسا إنقاذ الشاب بنيامين إداجي البالغ 35 عامًا، من تحت الأنقاض في ولاية أدي يامان المتضررة من الزلزال. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي، تم إنقاذ الشابة دريا أقدوغان البالغة 26 عامًا، بعد قضائها 177 ساعة تحت الأنقاض.

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إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد 176 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاطاي بعد 176 ساعة على الزلزال.

وبعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ الإثنين، في إنقاذ السيدة سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية. وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

وفجر 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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