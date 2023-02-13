مشهد مثير.. لحظة وقوع الزلزال الثاني بتركيا أثناء البحث عن ناجين (فيديو)

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فجر 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

لحظة وقوع الزلزال الثاني

ووثق مقطع فيديو نشره موقع “يني شفق بالعربية”، لحظة اهتزاز الأرض عندما كانت فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن متضرري الزلزال الأول، حيث فوجئوا في تلك اللحظات بالزلزال الثاني، الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش بعد 9 ساعات من وقوع الأول.

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وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن أن 2727 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش أيضًا.

ارتفاع وفيات الزلزال إلى 31 ألفًا و643 شخصًا

وأعلنت “آفاد” اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفًا و643 شخصًا. وأضافت أنه تم إجلاء 158 ألفا و165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وأشارت إلى مواصلة 35 ألفا و495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.