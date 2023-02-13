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“التعاون الإسلامي” تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية بالقدس
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“التعاون الإسلامي” تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية بالقدس

“التعاون الإسلامي” تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية بالقدس

“التعاون الإسلامي” تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية بالقدس
٠٤:٠٣:٢٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أدنت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لشرعنة تسع بؤر استيطانية وعلى مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.

الاستيطان

وجددت تأكيدها أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية وتعكس إمعان اسرائيل في تقويض رؤية حل الدولتين، فضلا عن كونها تمثل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية على كل أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس.

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