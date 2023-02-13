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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.5 مليار ريال
٠٤:٤١:١٥ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1 %، مغلقا عند 10520 نقطة (+100 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم أرامكو ، بنسبة 2 % عند 33 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم.

وصعد سهم بنك الرياض، بأكثر من 6 % عند 28.55 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022، إلى 2.03 مليار ريال، وبنسبة 25 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

الأسهم المتراجعة

وسجل سهما لوبريف، وكابلات الرياض، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي عند 101.40 ريال (+ 2 %) للأول و48.45 ريال (+ 10 %) للثاني.

في المقابل، تصدر سهم ميدغلف للتأمين، تراجعات السوق، اليوم، بالنسبة القصوى -10 %- عند 8.75 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 3.6 مليون سهم هي الأعلى منذ نحو عام.وفيما يخص الصناديق، أغلق صندوق الراجحي ريت، عند 9.89 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو الأسهم الراجحي الرياض السعودية المملكة سوق الأسهم

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