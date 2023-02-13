الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم من الزكاة والضريبة بخصوص الفوترة الإلكترونية
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تنبيه مهم من الزكاة والضريبة بخصوص الفوترة الإلكترونية

تنبيه مهم من الزكاة والضريبة بخصوص الفوترة الإلكترونية

تنبيه مهم من الزكاة والضريبة بخصوص الفوترة الإلكترونية
٠٣:٤٤:٠٩ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، إن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) إلزامية على جميع المكلفين المقيمين في المملكة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.

وأضافت أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط.

وبدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتبارًا من مطلع عام 2023، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل”.

وقال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن هذه المرحلة تهدف إلى ربط كافة الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية مع منصة (فاتورة) بالهيئة.

المرحلة الثانية

وأضاف الحربي في تصريح لفضائية “الإخبارية”، أن هذه المرحلة بدأ العمل فيها بشكل تدريجي، حيث بدأت المجموعة الأولى من خلال الإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021، وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، والتي تم إبلاغها من 1 يوليو العام الماضي بالاستعداد والتجهيز لهذه المرحلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل المنشـآت التي تبلغ إيرادتها أكثر من نصف مليار ريال، وسيتم تحديد باقي المراحل في وقت لاحق.

معايير الاختيار

وأشار إلى أن المنشآت التي بدأت بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع منصة (فاتورة) جرى اختيارها بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.

ووفق بيان الهيئة، فإن هذه المرحلة تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مـع منصة (فاتورة)، حيث عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) قبل ستة أشهر من التطبيق.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية تتضمن متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والضريبة»: بدء المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية «الربط والتكامل»

 

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أخبار السعودية اليوم الزكاة الزكاة والضريبة الفوترة الفوترة الإلكترونية

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